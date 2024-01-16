Отдыхающих в курортной африканской стране россиян предупредили об угрозе

Посольство РФ на Маврикии призвало проявлять бдительность из-за циклона «Белаль»

Российских туристов, отдыхающих на Маврикии, призвали соблюдать меры предосторожности в связи с обрушившимся на курортную африканскую страну циклоном «Белаль». О существующей угрозе россиян предупредило посольство РФ в Порт-Луи в своем Telegram-канале.

По словам дипломатов, все еще сохраняется опасность, связанная с сильным ветром, наличием больших волн, а также различными последствиями наводнения.

«Поэтому всем находящимся на острове рекомендуем проявлять бдительность, соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах», — говорится в сообщении.

В дипмиссии заявили, что пока никто из соотечественников не обращался за помощью. «Информацией о каких-либо пострадавших из числа россиян не располагаем», — добавили в посольстве.

Ранее в январе Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям использовать воздушное пространство Йемена. Это решение российские авиационные власти приняли в целях безопасности полетов. Запрет касается всех гражданских воздушных судов России, в том числе осуществляющих транзитные рейсы.