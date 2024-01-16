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13:28, 16 января 2024Путешествия

Отдыхающих в курортной африканской стране россиян предупредили об угрозе

Посольство РФ на Маврикии призвало проявлять бдительность из-за циклона «Белаль»

Фото: Imago / kolbert-press / Christian Ko / Globallookpress.com

Российских туристов, отдыхающих на Маврикии, призвали соблюдать меры предосторожности в связи с обрушившимся на курортную африканскую страну циклоном «Белаль». О существующей угрозе россиян предупредило посольство РФ в Порт-Луи в своем Telegram-канале.

По словам дипломатов, все еще сохраняется опасность, связанная с сильным ветром, наличием больших волн, а также различными последствиями наводнения.

«Поэтому всем находящимся на острове рекомендуем проявлять бдительность, соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах», — говорится в сообщении.

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В дипмиссии заявили, что пока никто из соотечественников не обращался за помощью. «Информацией о каких-либо пострадавших из числа россиян не располагаем», — добавили в посольстве.

Ранее в январе Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям использовать воздушное пространство Йемена. Это решение российские авиационные власти приняли в целях безопасности полетов. Запрет касается всех гражданских воздушных судов России, в том числе осуществляющих транзитные рейсы.

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      Фариза Бацазова
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