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18:40, 16 января 2024Культура

Рэпер Bad Bunny возобновил отношения с супермоделью Кендалл Дженнер

Рэпер Bad Bunny и супермодель Кендалл Дженнер решили возобновить отношения
Кендалл Дженнер и Bad Bunny

Кендалл Дженнер и Bad Bunny. Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Американская супермодель и телезвезда Кендалл Дженнер и рэп-исполнитель Bad Bunny приняли решение возобновить отношения спустя меньше месяца после расставания. Об этом сообщает Page Six.

По словам инсайдеров, пара приняла решение отправиться на отдых на Карибы в качестве друзей, однако по окончании отпуска артист и модель приняли решение встречаться вновь.

«Им было очень весело вместе и они скучали друг по другу с момента расставания. На Новый год они были с друзьями на Карибах, а после возвращения снова начали встречаться», — цитирует издание слова источников.

В середине декабря прошлого года стало известно о расставании пары после девяти месяцев отношений. Отмечалось, что роман закончился из-за напряженных графиков и большого количества работы у обоих партнеров.

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      Анастасия Астахова
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