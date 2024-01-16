Россиянам посоветовали есть зеленые бананы

Инфекционист Провоторова: зеленые бананы помогают дольше ощущать сытость

Зеленые бананы полезнее спелых, рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова. Она посоветовала россиянам есть их в беседе с изданием «Доктор Питер».

В одном среднем спелом банане, по ее словам, содержится около трех граммов клетчатки, треть которой — полезные пищевые волокна. Поэтому, уточнила Провоторова, спелые бананы могут быть рекомендованы для быстрого перекуса как альтернатива выпечке и быстрым закускам.

Тем, кто хочет насовсем исключить сладкие фрукты из рациона, продолжила она, подойдут зеленые бананы — в них содержится полезный неперевариваемый (устойчивый) крахмал и пектин в количествах больших, чем в спелых. «Такие фрукты дольше сохраняют чувство сытости, содержат меньшее количество сахаров, а клетчатки в виде неперевариваемого крахмала и пектина в них больше», — сообщила Провоторова. Она подчеркнула, что употребление зеленых бананов способствует нормализации полезной микрофлоры в кишечнике.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала о пользе чая. Стародубова объяснила, что в черном ферментированном, а также зеленом или белом неферментированных чаях есть много полезных элементов: витамины В1, В2, РР, провитамин А, минеральные вещества, органические кислоты, танины, кофеин, а также катехины и теафлавины, обладающие высокой антиоксидантной активностью.