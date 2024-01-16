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16:23, 16 января 2024Ценности

Россиянам раскрыли способы разнообразить офисный дресс-код

Фото: Daria Pimkina / Unsplash

Креативная команда бренда modi раскрыла россиянам способы разнообразить офисный дресс-код. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалисты посоветовали присмотреться к очкам с прозрачными и цветными линзами. При этом они отметили, что в настоящем сезоне можно добавить к ним трендовые украшения, например, серебряные, золотые, бисерные или жемчужные цепи для дужек.

Кроме того, эксперты порекомендовали обратить внимание на на массивные ожерелья, чокеры, серьги-гвоздики и фигурные кольца. По их мнению, данные ювелирные изделия придадут образу уникальности, особенно в сочетании с белой базовой футболкой, блейзером и классическими брюками.

В заключение собеседники издания выделили аксессуары для волос, поскольку они помогают сэкономить время на утренние сборы в офис. Так, достаточно заколоть пряди крабиком, блестящими заколками или сделать хвост с помощью трендовой резинки с бантами.

Ранее представители марки modi назвали самые модные головные уборы на зиму. Специалисты рассказали, что в настоящем холодном сезоне актуальны утепленные бейсболки, которые подходят не только женщинам, но и мужчинам.

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      Мария Винар
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