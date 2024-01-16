Россиянин расправился с пожилой родственницей после ссоры на кухне

Под Саратовом мужчина задушил пожилую родственницу на кухне

В Саратовской области арестовали 30-летнего местного жителя, расправившегося с 65-летней родственницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 13 января в доме на улице Строительной города Балаково фигурант поссорился с пенсионеркой на кухне. Он стал душить ее, пока та не перестала подавать признаков жизни. Соседи услышали крики потерпевшей, но не успели спасти ее. Они вызвали полицию.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ, мужчине уже предъявлено обвинение. Сейчас правоохранители проводят экспертизы и собирают, закрепляют доказательства.

Ранее стало известно, что в Москве двое мужчин жестоко избили и изрезали ножом 27-летнего соседа из-за драки их собак во дворе.