Россиянина оштрафовали за кражу миллионов рублей при ремонте объектов Росгвардии

В Ростовской области суд оштрафовал мужчину за хищение при работе с Росгвардией

В Ростовской области суд оштрафовал директора компании «Виктория» Игоря Киреева за хищение более трех миллионов рублей при реконструкции объектов Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по региону.

Теперь осужденный должен заплатить 200 тысяч рублей. В отношении него было возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Мужчина полностью признал вину и выплатил сумму причиненного ущерба пострадавшей стороне.

По версии следствия, во время исполнения договора на ремонтные работы объектов войсковой части ФСВНГ России стоимостью свыше 19 миллионов рублей директор совершил хищение. Его компания не выполнила строительные работы на сумму более трех миллионов рублей.

Ранее суд в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Лесной приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшую управляющую операционным офисом филиала банка, которая похитила больше 17 миллионов рублей из средств клиентов.