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20:47, 16 января 2024Силовые структуры

Россиянка напала на сожителя с ножом и попала под следствие

В Петрозаводске возбудили дело в отношении женщины, напавшей на сожителя с ножом

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петрозаводске следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, которая напала на 42-летнего сожителя с ножом в стенах общежития. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина проходит обвиняемой по статьям 30, 105 («Покушение») УК РФ. Свою вину она признала. Ранее россиянка была судима за преступления имущественного характера. Ее дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, ночью 30 октября 2023 года обвиняемая ссорилась со своим сожителем в комнате общежития. Во время конфликта она три раза ударила мужчину ножом в область левого плеча. Жизнь мужчине спасло то, что он активно сопротивлялся, а также своевременно оказанная медицинская помощь.

Ранее житель Москвы избил сожительницу и рассек ей лицо катаной.

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