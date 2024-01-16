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20:26, 16 января 2024Интернет и СМИ

Российская порноактриса возглавила рейтинг Pornhub

Фото: @swfx_real

Порноактриса из России, известная как Sweetie Fox, возглавила рейтинг самых популярных порнозвезд в январе на сайте Pornhub. Об этом свидетельствуют данные портала для взрослых, передает «Ъ».

22-летняя россиянка попала на первое место рейтинга под названием «Самые популярные в этом месяце порнозвезды и модели». Вторую строчку заняла американская порноактриса Лана Роудс, третью — австралийская звезда фильмов для взрослых Анджела Уайт. На четвертом месте оказалась другая популярная порноактриса из России Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова).

Sweetie Fox родом из Екатеринбурга. Порноактриса заявляет, что снимается в откровенных видео только со своим мужем. В марте 2022 года она победила в номинации «Любимая косплей-исполнительница» Pornhub.

Ранее порноактриса Ева Эльфи сообщила, что намерена получить гражданство США. Она уточнила, что ей уже одобрили грин-карту.

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      Олег Давыдов
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