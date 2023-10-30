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19:07, 30 октября 2023Интернет и СМИ

Известная российская порноактриса решила получить гражданство США

Российская порноактриса Ева Эльфи заявила, что намерена получить гражданство США
Ева Эльфи

Ева Эльфи. Кадр: А поговорить? / YouTube

Известная российская порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) в интервью журналистке Ирине Шихман (признана Минюстом РФ иноагентом) заявила, что намерена получить паспорт США.

«Я точно не буду ходить с российским паспортом гордо. Я уже занялась процессом смены гражданства, получением паспорта», — сообщила она о решении. Порноактриса добавила, что ей уже одобрили грин-карту.

Ранее супруг Эльфи Адам Оцелот (настоящее имя — Артем) рассказал о совместном с женой заработке в порноиндустрии. По его словам, они получают в среднем около 170 тысяч долларов в месяц.

Эльфи вошла в пятерку самых популярных на Pornhub актрис по результатам 2022 года. Тогда же она получила награду, известную как «Порно-Оскар», победив в номинации «Лучшая звезда независимых видео» премии AVN Awards.

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