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17:02, 30 октября 2023Интернет и СМИ

Известные порноактеры раскрыли свой заработок

Кадр: «А поговорить?» / YouTube

Известный порноактер Адам Оцелот (настоящее имя — Артем) раскрыл совместный с супругой, порнозвездой Евой Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) заработок. В интервью журналистке Ирине Шихман (признана Минюстом РФ иноагентом), доступном на YouTube, он рассказал, что они с женой зарабатывают 170 тысяч долларов (15,8 миллиона рублей) в месяц за съемку контента для взрослых.

«В среднем если смотреть, я думаю, около 170 тысяч долларов», — ответил Оцелот на вопрос о том, сколько они с Эльфи зарабатывают в месяц. При этом порноактер рассказал, что раньше работал юристом и получал около 25-30 тысяч рублей в месяц.

Автор контента для взрослых отметил, что деньги дают им с супругой возможность путешествовать. «С зарплатой 30 тысяч рублей, конечно, это было невозможно», — добавил он.

По словам Эльфи, она снимается в порнороликах только со своим супругом. Порноактриса рассказала, что они с мужем раньше работали с агентом, который предлагал им сниматься с другими мужчинами и женщинами, так как это могло в разы увеличить их заработок, но они отказались.

По итогам 2022 года Ева Эльфи вошла в пятерку самых популярных на Pornhub порноактрис. В том же году она выиграла в номинации «Лучшая звезда независимых видео» премии AVN Awards, также известной как «Порно-Оскар». В 2021 году AVN Awards также присвоил женщине звание «Лучшая новая иностранная старлетка».

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      Олег Давыдов
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