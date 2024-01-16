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14:52, 16 января 2024Ценности

Российская стилистка назвала опасную для здоровья одежду и обувь

Стилистка Дзыбова: неправильно подобранное нижнее белье опасно для здоровья

Фото: Unsplash

Персональная стилистка Анастасия Дзыбова назвала россиянам опасную для здоровья одежду и обувь. Ее комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

Вредными для организма могут оказаться штаны из экокожи с флисовым подкладом. «В этих брюках человек быстро начинает преть, потеть, особенно в помещениях», — пояснила специалистка, в качестве альтернативы посоветовав приобретать подобные модели с тонким хлопковым подкладом.

Кроме того, эксперт внесла в список неправильно подобранное нижнее белье, что, по ее словам, особенно актуально для женщин. Также следует отказаться от давящей на пальцы или не подходящей по колодке обуви.

«Многие считают, что обувь разносится, носят ее на плотном носке, думая, что все само подогнется как нужно. Нет, такого не будет. Это неподходящая обувь, и она очень вредит здоровью. Например, начинают врастать ногти», — пояснила собеседница издания.

В июле 2023 года остеопат и мануальный терапевт Владимир Животов назвал россиянкам популярную модель купальника, которая может быть опасна для здоровья. По словам специалиста, ношение бикини с бюстгальтером, завязки которого фиксируются на шее, имеет ряд негативных последствий.

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      Алина Гостева
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