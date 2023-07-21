Врач назвал россиянкам опасную для здоровья популярную модель купальника

Остеопат Владимир Животов назвал купальник с завязками на шее опасным для здоровья

Остеопат и мануальный терапевт Владимир Животов назвал россиянкам популярную модель купальника, которая может быть опасна для здоровья. Соответствующий комментарий публикует «Доктор Питер».

По словам специалиста, ношение бикини с бюстгальтером, завязки которого фиксируются на шее, имеет ряд негативных последствий. Врач заявил, что упомянутая модель может оказывать излишнее давление на позвонки и мышцы в области шейно-грудного перехода.

Например, если вы слишком сильно затягиваете завязки, чтобы купальник не съехал с предназначенного ему места. Важно обратить внимание на правильную удобную посадку, чтобы не приходилось фиксировать лиф за счет чрезмерного натяжения завязок. Если купальник оказывает излишнее давление, вызывает дискомфорт и неприятные ощущения в области шеи, то, возможно, проблема именно в посадке Владимир Животов остеопат и мануальный терапевт

Животов добавил, что длительное ношение такого купальника обладательницами большой груди чревато для них появлением головной боль и усталости. «Это просто объяснить. Плотно завязанные веревочки, если на них еще и держится тяжелая грудь, элементарно передавливают сосуды на шее», — объяснил врач.

По этой причине эксперт посоветовал обращать внимание на модели с дополнительной поддержкой, например, на бюстгальтеры или купальники с широкими лямками. «Лучше обратиться к опытному консультанту в отделе с нижним бельем. Он подберет идеальный для вас фасон, и вы сможете выбирать купальники в соответствии с ним», — отметил Животов.

В заключение медик уточнил, что дискомфорт от бикини может быть индикатором наличия проблем с позвоночником и осанкой. «Обратитесь к грамотному остеопату, который сможет помочь вам восстановить осанку, чтобы вы могли гордо нести свою грудь», — рекомендовал врач.

Ранее в июле блогерша назвала пять удешевляющих внешний вид моделей купальников. В первую очередь инфлюэнсерша рекомендовала избегать слитных фасонов с узкой и чрезмерно обнажающей бедра нижней частью. В то же время она посоветовала отказаться от изделий с детскими принтами и красочными узорами, а также от ярких неоновых расцветок.