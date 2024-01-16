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11:27, 16 января 2024Путешествия

Российские авиакомпании предупредили об угрозе при полетах в Египет

Росавиация посоветовала «Аэрофлоту» и «России» не летать в Египет на 27 лайнерах

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Росавиация предупредила крупнейшие российские авиакомпании об угрозе при полетах в Египет. Агентство направило перевозчикам телеграммы, в которых посоветовала не выполнять полеты в курортную страну на 27 самолетах, передают «Известия».

«Не рекомендуем с 12:00 12 января выполнение полетов в пункты Арабской Республики Египет до особого решения на следующих воздушных судах...» — говорится в сообщении.

Так, в частности «Аэрофлоту» рекомендовали не осуществлять рейсы на 24 лайнерах (десяти Airbus A320, девяти Boeing 777-300ER, четырех Airbus A321 и одном Airbus A350), а «России» — на трех Boeing 737–800.

По данным издания, Федеральное агентство воздушного транспорта направило перевозчикам такую рекомендацию после получения по закрытым каналам информации о рисках ареста этих воздушных судов в египетских авиагаванях.

Источник газеты в Росавиации заявил, что обе авиакомпании в настоящее время не летают в республику этими самолетами. Об этом также свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

Более того, представители «России» сообщили, что вышеуказанные лайнеры сейчас не выполняют полету в Египет.

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      Фариза Бацазова
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