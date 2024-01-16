Российские системы ПВО за сутки сбили 69 беспилотников в зоне спецоперации

Минобороны России: за сутки системы ПВО сбили 69 беспилотников в зоне СВО

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 69 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Новая Маячка, Голая Пристань, Пологи, Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое, Белогоровка, Нырково, Тополевка, Верхнекаменка и Кривошеевка.

Помимо того, системы ПВО за сутки сбили 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее стало известно, что в небе над Курской областью уничтожили два ударных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дроны противника нейтрализовали силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Их уничтожили в Глушковском районе российского региона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.