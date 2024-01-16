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14:18, 16 января 2024Россия

Российские системы ПВО за сутки сбили 69 беспилотников в зоне спецоперации

Минобороны России: за сутки системы ПВО сбили 69 беспилотников в зоне СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 69 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Новая Маячка, Голая Пристань, Пологи, Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое, Белогоровка, Нырково, Тополевка, Верхнекаменка и Кривошеевка.

Помимо того, системы ПВО за сутки сбили 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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