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16:00, 16 января 2024Экономика

Российских школьников решили научить финансовой грамотности

Мишустин: школьники и студенты должны иметь базовые знания в финграмотности

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российские власти решили научить молодежь основам финансовой грамотности, чтобы они могли эффективно управлять своими сбережениями. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии в рамках Дня финансов на выставке «Россия», его слова приводит РИА Новости.

По его словам, каждый человек должен уметь инвестировать свои накопления, и задача правительства — помочь гражданам повысить свои компетенции. В стране уже разработаны общеобразовательные программы и учебно-методическая база, а обучение прошли более 135 тысяч преподавателей, рассказал Мишустин.

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«Через шесть лет все российские школьники и студенты колледжей должны будут иметь базовые знания, которые помогут понять, как устроен финансовый рынок, его суть, особенности и риски, сформировать умение их минимизировать», — подчеркнул глава кабмина. Финансовая грамотность поможет россиянам «принимать взвешенные решения, правильно составлять собственный бюджет, ставить и достигать семейные цели, свободно пользоваться современными услугами и технологиями, игнорируя уловки мошенников», добавил премьер.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал россиянам полезные финансовые привычки. Он посоветовал внимательно и рационально относиться к своим доходам и расходам. «Какие бы у вас ни были желания, как бы вас ни манили глянцевые журналы и рассказы подруг, надо выработать иммунитет к такого рода внешним воздействиям», — объяснил эксперт. Он также рекомендовал вести учет трат и постараться не обращать внимания на скидки.

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