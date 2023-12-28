Экономист перечислил полезные финансовые привычки

Экономист Беляев рассказал о снижающем траты «периоде охлаждения»

Важно внимательно и рационально относиться к своим доходам и расходам, не имея завышенных ожиданий, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он перечислили полезные финансовые привычки.

«Самая полезная привычка — понимать какой у вас уровень доходов и на какой уровень расходов в соответствии с ними вы можете рассчитывать, понимая, что чудес не будет. Какие бы у вас не были желания, как бы вас не манили глянцевые журналы и рассказы подруг, надо выработать иммунитет к такого рода внешним воздействиям», — высказался эксперт.

Он посоветовал вести приблизительный учет того, сколько денег вы получаете и сколько уходит на текущее потребление. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, какой дневной расход средств для вас допустим.

Когда вы идете в магазин, допустим, вы ходите раз в два-три дня, вы понимаете, какой у вас бюджет на этот поход имеется, какой предел. Вы можете израсходовать поменьше, тогда остаток перейдет на следующий период или, наоборот, вы можете перерасходовать, но понимать, что в следующем периоде можете расходовать меньше Михаил Беляев экономист

Экономист также рекомендовал постараться не обращать внимание на скидки. По его словам, стоит понимать, что это не последние акции в вашей жизни, что они повторится, что они не принесут вам особой экономии и закупаться впрок не имеет смысла.

Стоит помнить и о том, что в течение года у вас могут быть дополнительные расходы на отпуск, ремонт или покупку в квартиру предметов долговременного пользования. Поэтому необходимо формировать финансовую подушку безопасности. При чем эти деньги не должны лежать под подушкой, отметил эксперт. Чтобы они приносили хотя бы небольшой доход, важно использовать доступные вашему уровню финансовой грамотности инструменты: вклады, акции и так далее.

Считается, что 10 процентов от дохода откладывается всегда безболезненно. Потихонечку подушку можно сформировать, рассматривая свои целевые ориентиры Михаил Беляев экономист

«Еще важный момент то, что англичане называют таймингом — дополнительный расход должен совпадать у вас с доходом, может, даже дополнительным, если он у вас есть. То есть это не должно быть спонтанно», — добавил аналитик.

Не менее важно выполнять обязательные платежи сразу, как только вы получили зарплату. Обычно к подобным первоочередным расходам относится оплата ЖКУ и кредитов. Средства на формирование финансовой подушки тоже нужно откладывать в первую очередь, сказал собеседник «Ленты.ру».

«Кредиты не должны идти на удовлетворение пустяшных сиюминутных желаний и потребностей. С некоторыми вопросами, кстати, лучше подождать день-два, это называется "период охлаждения". Вас тюкнуло, кольнуло, вы были в магазине, где все красиво, где распылили соответствующие ароматы, включили соответствующую музыку и освещение, и вас посетила какая-то невероятная мысль. Поживите с этой мыслью день-другой и подумайте нужно оно вам или не нужно», — заключил Беляев.

Ранее начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев в беседе с «Лентой.ру» называл лучшие способы приумножения капитала. По его словам, в текущих условиях интересным с точки зрения соотношения риска и доходности является вложение средств в облигации.