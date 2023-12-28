Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
06:00, 28 декабря 2023Экономика

Экономист перечислил полезные финансовые привычки

Экономист Беляев рассказал о снижающем траты «периоде охлаждения»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Важно внимательно и рационально относиться к своим доходам и расходам, не имея завышенных ожиданий, рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он перечислили полезные финансовые привычки.

«Самая полезная привычка — понимать какой у вас уровень доходов и на какой уровень расходов в соответствии с ними вы можете рассчитывать, понимая, что чудес не будет. Какие бы у вас не были желания, как бы вас не манили глянцевые журналы и рассказы подруг, надо выработать иммунитет к такого рода внешним воздействиям», — высказался эксперт.

Он посоветовал вести приблизительный учет того, сколько денег вы получаете и сколько уходит на текущее потребление. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, какой дневной расход средств для вас допустим.

Когда вы идете в магазин, допустим, вы ходите раз в два-три дня, вы понимаете, какой у вас бюджет на этот поход имеется, какой предел. Вы можете израсходовать поменьше, тогда остаток перейдет на следующий период или, наоборот, вы можете перерасходовать, но понимать, что в следующем периоде можете расходовать меньше

Михаил Беляевэкономист

Экономист также рекомендовал постараться не обращать внимание на скидки. По его словам, стоит понимать, что это не последние акции в вашей жизни, что они повторится, что они не принесут вам особой экономии и закупаться впрок не имеет смысла.

Стоит помнить и о том, что в течение года у вас могут быть дополнительные расходы на отпуск, ремонт или покупку в квартиру предметов долговременного пользования. Поэтому необходимо формировать финансовую подушку безопасности. При чем эти деньги не должны лежать под подушкой, отметил эксперт. Чтобы они приносили хотя бы небольшой доход, важно использовать доступные вашему уровню финансовой грамотности инструменты: вклады, акции и так далее.

Считается, что 10 процентов от дохода откладывается всегда безболезненно. Потихонечку подушку можно сформировать, рассматривая свои целевые ориентиры

Михаил Беляевэкономист

«Еще важный момент то, что англичане называют таймингом — дополнительный расход должен совпадать у вас с доходом, может, даже дополнительным, если он у вас есть. То есть это не должно быть спонтанно», — добавил аналитик.

Не менее важно выполнять обязательные платежи сразу, как только вы получили зарплату. Обычно к подобным первоочередным расходам относится оплата ЖКУ и кредитов. Средства на формирование финансовой подушки тоже нужно откладывать в первую очередь, сказал собеседник «Ленты.ру».

«Кредиты не должны идти на удовлетворение пустяшных сиюминутных желаний и потребностей. С некоторыми вопросами, кстати, лучше подождать день-два, это называется "период охлаждения". Вас тюкнуло, кольнуло, вы были в магазине, где все красиво, где распылили соответствующие ароматы, включили соответствующую музыку и освещение, и вас посетила какая-то невероятная мысль. Поживите с этой мыслью день-другой и подумайте нужно оно вам или не нужно», — заключил Беляев.

Материалы по теме:
Что такое Агентство по страхованию вкладов и как оно работает? Какая сумма вклада подлежит страхованию
Что такое Агентство по страхованию вкладов и как оно работает?Какая сумма вклада подлежит страхованию
21 декабря 2023
Как выбрать самый выгодный банковский вклад? Какие виды вкладов в банках можно открыть
Как выбрать самый выгодный банковский вклад?Какие виды вкладов в банках можно открыть
20 августа 2023

Ранее начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев в беседе с «Лентой.ру» называл лучшие способы приумножения капитала. По его словам, в текущих условиях интересным с точки зрения соотношения риска и доходности является вложение средств в облигации.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Посол Антонов рассказал о реакции США на освобождение Россией Марьинки

      Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских дронов в небе над Крымом

      Возможность Украины вернуть долги Западу оценили

      В России завершили испытания антидронового «Серпа»

      Трамп исключил возможность атак ХАМАС на Израиль при его победе на выборах в США

      Российская армия начала новую фазу наступления на Авдеевку

      Названы самые популярные фразы телефонных мошенников

      Байдена уличили в подписании смертного приговора Украине

      Экономист перечислил полезные финансовые привычки

      Мужчина ушел на пенсию после 25 лет работы в одном месте и неприятно удивился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости