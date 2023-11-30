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13:48, 30 ноября 2023Экономика

Названы лучшие способы вложения средств

Аналитик Журавлев посоветовал россиянам вкладывать средства в облигации

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В текущих условиях интересным с точки зрения соотношения риска и доходности является вложение денежных средств в облигации, сообщил начальник отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев. Лучшие способы приумножения капитала он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Тем, кто рассматривает небольшой срок инвестирования (до года) и обладает низкой толерантностью к риску, аналитик посоветовал рассмотреть приобретение краткосрочных облигаций Министерства финансов. Например, ОФЗ-ПД 26223, торгуемых с доходностью к погашению на уровне 13,3 процента годовых.

Альтернативой, по словам эксперта, является размещение денежных средств на банковских депозитах, процентные ставки по которым в зависимости от банка, размещаемой суммы и выполнения дополнительных условий, варьируются в диапазоне 8-15 процентов годовых. Однако стоит учитывать, что в случае досрочного изъятия средств с депозита, инвестор теряет накопленный процентный доход с сохранением первоначально вложенной суммы.

В случае покупки облигаций, наоборот, сохраняется выплаченный и накопленный купонный доход, однако рыночная оценка основного тела облигации может изменяться: в случае роста процентных ставок инвестор теряет из-за отрицательной переоценки стоимости облигации; в случае снижения — зарабатывает

Павел Журавлеваналитик

«Для инвесторов, рассматривающих вложение денежных средств на сроки от трех и более лет, а также имеющих относительно большую склонность к риску, можно посоветовать приобретение облигаций со сроком погашения от пяти лет. По словам зампреда Центробанка Алексея Заботкина, пик инфляции будет пройден в середине 2024 года, после чего можно ожидать смягчения монетарной политики регулятора, что приведет к росту стоимости облигаций с большей динамикой положительной переоценки для выпусков с более длинным сроком погашения», — заключил аналитик.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал самым прибыльным способом вложения денег банковский вклад. Он также перечислил другие возможные способы хранения средств.

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      Екатерина Смирная
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