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04:00, 23 ноября 2023Экономика

Россиянам назвали самый прибыльный способ вложения денег

Экономист Беляев: самый прибыльный способ вложения денег — банковский вклад
СюжетКурс доллара:

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Сегодня самый прибыльный способ вложения денег — это банковский вклад, убежден кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил и другие возможные способы хранения средств.

Экономист объяснил, что все вложения зависят от двух базовых отправных пунктов: что человек ждет от них и какая у него сумма.

«Если человека интересует спокойное размещение средств, то для него лучше, чем банк, ничего не подойдет. Сейчас ключевая ставка высокая и высокая ставка в банках по коротким вложениям. Человек может получать до 15 процентов дохода, совершенно ни о чем не волнуясь», — сообщил он.

По другим инструментам, по словам Беляева, неподготовленный человек вряд ли получит больше.

Если же ключевая ставка понизится и понизятся проценты по банковским вкладам, то человеку придется овладевать дополнительными знаниями для того, чтобы применять другие инструменты

Михаил Беляевэкономист

Россиянам перечислили неэффективные варианты вложения денег

Экономист отметил, что вложение средств в валюту сегодня вряд ли подойдет для эффективного инвестирования.

«Кроме доллара, евро и юаня ничего рассматривать не приходится. Но это скорее вопрос не дохода, а вопрос стабилизации против инфляции. Сейчас курс доллара снижается по отношению к рублю, но я думаю, что это недолго будет продолжаться. Через какое-то время он восстановится. Но вряд ли нас ожидает такой бурный рост, на котором можно будет приобрести дополнительный доход», — добавил он.

По мнению финансиста, в данный момент вряд ли есть какой-то инструмент и какой-то актив, куда можно было бы вложить деньги на короткий срок и получить доход выше 15 процентов.

«Для того, чтобы работать с акциями, их надо изучать. Индивидуальные инвестиционные счета, которые освобождаются от налога, — это всего 13 процентов и максимальная сумма — 400 тысяч. Еще год назад мы рассматривали облигации федерального займа с индексом н. Там доход был 8-9 процентов. Тогда их можно было рассматривать как конкурентное вложение, но не сейчас. Антиквариат рассматривать могут только эксперты. Приобретение материальных вещей — бытовая техника, автомобили и прочее — даже не рассматриваются», — перечислил эксперт.

Назван эффективный вариант вложения на длительный срок

При этом Беляев отметил, что на длительный период человек может рассмотреть вложение в золото. Но такое вложение должно измеряться годами, предупредил он.

Как альтернатива, существуют обезличенные металлические счета в банках

Михаил Беляевэкономист

«Человек приносит деньги, банк смотрит, сколько грамм или килограмм золота можно на них купить. Это фиксируется в документах и потом, когда человек хочет извлечь деньги, банк смотрит, сколько к этому моменту будет стоить вес золота», — объяснил экономист.

В заключение финансист заявил, что не существует такого инструмента, который бы быстро принес большие доходы.

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Ранее россиянам раскрыли несколько самых популярных способов мошенничества, связанных с использованием криптовалют. Один из них связан с Telegram-каналом, который якобы ведет успешный трейдер. Рассказывая о своих достижениях, в один момент он предлагает подписчикам якобы выгодное вложение под высокую прибыль. Затем мошенник сообщает о выигрыше, но чтобы его получить, необходимо заплатить ту или иную сумму: налог, комиссию или что-то иное.

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      Алена Шевченко
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