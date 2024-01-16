Российским автомобилистам назвали признаки мошенника на подставном эвакуаторе

Юрист Русяев предупредил водителей о риске встретить мошенников на эвакуаторах

Российских автомобилистов предупредили о риске встретить на дороге подставной эвакуатор. Признаки, по которым можно вычислить мошенника, назвал управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев в беседе с «Известиями».

По его словам, встреча с мошенниками на эвакуаторах может принести водителю большие убытки. Русяев пояснил, что аферисты используют различные уловки, чтобы навязать свои услуги. Например, они могут тайком залить в бензобак отработанное масло, а затем якобы случайно наткнуться на владельца сломавшейся машины.

Шанс случайно встретить эвакуатор на дороге довольно мал, поэтому, если вы плохо разбираетесь в автомобилях, отказывайтесь от «эвакуатора-помощника» и вызывайте официальный

Илья Русяев Юрист

Эксперт призвал всегда обращать внимание на внешний вид эвакуатора. Он отметил, что если спецтранспорт выглядит старым, а его водитель неопрятным, то, скорее всего, это мошенник. Юрист порекомендовал всегда уточнять стоимость услуг, адрес автосервиса, в который будет доставлена машина, а также реквизиты организации. «Если эта информация утаивается или дается уклончиво — возможно, вас пытаются ввести в заблуждение», — отметил он.

Помимо этого, Русяев предостерег от допуска незнакомых людей к осмотру двигателя автомобиля. По его словам, под предлогом диагностики злоумышленники могут сломать машину, создав видимость поломки и навязав дорогостоящий ремонт. «Если вы подозреваете, что стали жертвой аферы эвакуаторщиков, необходимо срочно заявить в полицию и настаивать на разбирательстве», — посоветовал юрист, подчеркнув, что быстро предпринятые юридические меры повысят шанс вернуть потерянные деньги.

Ранее Русяев также рассказал, что мошенники, ставшие виновниками несерьезных ДТП, начали предлагать пострадавшим водителям оформить происшествие без участия ГИБДД через фирмы «аварийных комиссаров». По его словам, представители такой организации, прибывшие на место аварии, составляют необходимые документы, оценивают повреждения машин и просят подписать договор о переуступке прав на страховые выплаты. При этом юрист подчеркнул, что формально все делается в рамках закона, однако пострадавший автомобилист в результате получает малую часть от положенной суммы возмещения ущерба, остальная часть которой остается у злоумышленников.

