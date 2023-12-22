Водителей предупредили о новой мошеннической схеме на дорогах

Юрист Русяев: мошенники предлагают оформить ДТП через «аварийных комиссаров»

Злоумышленники начали предлагать водителям оформить ДТП без участия ГИБДД через фирмы «аварийных комиссаров». О новой схеме мошенничества на дорогах россиян предупредил управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры» Илья Русяев, передают «Известия».

По словам юриста, после несерьезного ДТП виновник предлагает второму автомобилисту не дожидаться инспекторов ДПС и вместо этого вызвать «автомобильных комиссаров», чтобы оформить бумаги быстрее. Прибывшие на место представители такой фирмы составляют необходимые документы, оценивают повреждения машин и просят подписать договор о переуступке прав на страховые выплаты.

«Формально все законно, поэтому официальных юридических претензий к дельцам нет. Только вот в итоге пострадавший получает лишь мизерную часть, казалось бы, положенной суммы, а львиная доля оседает в карманах мошенников», — рассказал Русяев. Он добавил, что схема появилась недавно и хорошо срабатывает в регионах с холодной зимой, где водители не хотят проводить на морозе много времени в ожидании ГИБДД. Чтобы распознать мошенников, эксперт советует обращать внимание на необычно выгодные условия и пункт о переуступке прав в договоре.

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