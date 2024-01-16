Российскому учителю истории предъявили обвинение в совращении школьниц

В Москве предъявили обвинение учителю истории, совратившему трех учениц

В Москве 27-летнему мужчине предъявили обвинение в развращении несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Обвинение предъявлено по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). Решается вопрос об аресте фигуранта.

Речь идет об учителе истории московской школы. В правоохранительные органы обратилась мать 13-летней девочки. Полицейским она рассказала, что случайно увидела переписку дочери с учителем, где тот просил школьницу прислать откровенные фотографии, что она и сделала. Позже выяснилось, что мужчина вел переписки подобного характера еще с двумя несовершеннолетними — 14- и 17-летней ученицами. Их родители также написали заявление в полицию.