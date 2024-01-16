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13:43, 16 января 2024Силовые структуры

Российского учителя истории задержали за совращение трех школьниц

В Москве задержали учителя истории, совратившего трех своих учениц

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали 27-летнего учителя истории московской школы, подозреваемого в совращении трех своих учениц. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, первой в правоохранительные органы обратилась мать 13-летней девочки. Полицейским она рассказала, что случайно увидела переписку дочери с учителем истории, где тот просил школьницу прислать откровенные фотографии, что она и сделала. Позже выяснилось, что мужчина вел переписки подобного характера еще с двумя несовершеннолетними — 14-летней и 17-летней ученицами. Их родители написали заявление в полицию вечером в понедельник, 15 января, где сообщили, что учитель совращал школьниц и совершал в отношении них «действия сексуального характера» с сентября 2023 года.

По словам источников Baza, у некоторых девочек учитель был записан в телефоне как «Вовочка». В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция Томска задержала 56-летнего учителя физкультуры по подозрению в домогательствах к пятикласснику.

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