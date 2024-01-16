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12:15, 16 января 2024Бывший СССР

Саудовская Аравия поможет Баку в разминировании Карабаха

ANAMA: Саудовская Аравия финансово поможет Баку в разминировании Карабаха

Фото: Vahid Salemi / AP

Правительство Саудовской Аравии финансово поможет Баку в разминировании Нагорного Карабаха. Об этом сообщило Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA), передает РИА Новости.

Помощь в расчистке территории окажут посредством Центра гуманитарной помощи имени Короля Салмана.

Представитель центра Мухаммед Альвадеи и председатель правления ANAMA Вугар Сулейманов уже подписали меморандум о заключении соглашения между странами.

Ранее правительство Армении утвердило новую программу по трудоустройству для беженцев из Нагорного Карабаха. На ее реализацию выделят 816 миллионов армянских драмов (чуть больше 180 миллионов рублей), а участниками станут более 1000 человек.

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      Алевтина Запольская
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