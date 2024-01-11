В Армении беженцам из Карабаха предложат обязательную работу

В программу Армении для беженцев из Карабаха включена обязательная работа

Правительство Армении утвердило новую программу по трудоустройству для беженцев из Нагорного Карабаха, которая включает в себя пункты об обязательной работе. Об этом сообщает News.am со ссылкой на решение кабинета министров.

«Программа состоит из трех компонентов. Первый — это профессиональная подготовка, за которой следует не менее трех месяцев обязательной работы. Второй компонент — оплачиваемая стажировка с последующим трудоустройством не менее чем на три месяца. В случае с третьим компонентом все вместе — и профессиональное обучение, и оплачиваемая стажировка и работа», — заявил министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян.

Правительство выделит на проект по трудоустройству карабахцев 816 миллионов армянских драмов (чуть больше 180 миллионов рублей), его участниками станут более тысячи человек, добавил Мкртчян. Он отметил, что программа признана эффективной в результате ее апробации на ветеранах: более 70 процентов участников проекта оказались востребованы на рынке труда.

1 января самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование. Все государственные учреждения и организации распущены, а десятки тысяч проживавших в Нагорном Карабахе армян покинули его территорию.