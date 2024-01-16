Сбежавшего из тюрьмы нашли в пабе с зубной щеткой и 670 рублями

В Великобритании сбежавшего заключенного нашли в пабе после двух лет в бегах

Сбежавшего из тюрьмы в Великобритании драгдилера обнаружили в пабе с зубной щеткой. Об этом пишет Daily Mirror.

39-летнему Полу Галлахеру оставалось всего полгода до освобождения из тюрьмы Kirkham в Ланкашире, когда в январе 2022 года он покинул исправительное учреждение открытого типа для присутствия на похоронах брата. Он сумел уйти без надзирателя и не вернулся. Заключенный Галлахер находился в тюрьме из-за торговли легкими наркотиками и с августа 2020 года отбывал 67-месячный срок. Его должны были выпустить досрочно.

Галлахера нашли и арестовали почти через два года после побега. Он был в бегах на протяжении 22 месяцев и спал на диванах друзей, выживая на деньги, которые они ему одалживали. В свой дом он не приходил, хотя семья и знала, что он сбежал. В итоге полиция обнаружила его в конце ноября 2023 года в пабе Font в центре Ливерпуля. С собой у мужчины было шесть фунтов стерлингов (около 670 рублей) и зубная щетка.

Галлахера приговорили к дополнительным шести месяцам заключения. Его адвокат подчеркнул, что побег мужчины был спонтанным и стал следствием психологических сложностей, которые Галлахер испытывал в связи со случившимся с братом и пребыванием в тюрьме. Обвиняемый принял приговор с пониманием.

Ранее сообщалось, что в Великобритании надзирательница занялась сексом по телефону с заключенным и попала под суд. Когда администрация узнала об отношениях заключенного и надзирательницы, его перевели в другую тюрьму, а ее уволили.

