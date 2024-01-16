Секс-символ MMA снялась в откровенном нижнем белье

Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на странице американки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 3,2 миллиона подписчиков.

29-летняя спортсменка запечатлела себя, когда позировала у зеркала в ванной в нижнем белье. Так, секс-символ MMA примерила комплект, который включал в себя бюстгальтер с косточками и трусы с обнажающими бедра вырезами. Кроме того, она надела украшенный стразами кроп-топ из сетки, распустила волосы и нанесла на губы розовый блеск.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Очень сексуальная», «Идеальное тело», «Выглядишь великолепно», «Захватывает дух», — восхитились пользователи сети.

Ранее канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали самой сексуальной хоккеисткой в мире, показала откровенные фото фанатам. 23-летняя спортсменка поделилась серией снимков, на которых она запечатлена в комплекте черного нижнего белья, состоящем из корсета и трусов с высокой посадкой.