Сексолог назвал способы обуздать порнозависимость

Чтобы обуздать порнозависимость, когда она начинает наносить вред отношениям и делам, нужно начинать с малого, рассказал сексолог Олег Химко. Способы взять себя в руки в этой ситуации он назвал в беседе с изданием Onliner.

По словам Химко, он разрешает своим пациентам посещать порносайты, однако рекомендует внести это в свой план жизни, то есть делать это в определенное время и тратить не более часа. Далее необходимо поговорить с партнершей и объяснить ей, что зависимость от контента для взрослых — это не похоть и не измена, а болезнь, которую нужно лечить. «Меняя взгляд на проблему, мы снимаем функцию гиперконтроля со стороны супруги», — объяснил врач.

Сексолог отметил, что во время терапии рекомендует пациенту каждый раз, когда он смотрит порно, брать лист бумаги и писать «письмо раскаяния» в содеянном перед женой или собой. «Таким образом мы используем чувство вины в пользу человека. Погружение человека в эти чувства начинает доминировать над влечением посмотреть порно, и посещения становятся все реже и реже», — объяснил Химко.

Он уточнил, что главное в борьбе с этой зависимостью — не запрещать, усиливая любопытство, а ослабить интерес к просмотру контента для взрослых, чтобы человек сам постепенно учился контролировать свое поведение.

Ранее женщины и мужчины, сумевшие отказаться от просмотра фильмов для взрослых, перечислили способы, которые помогли им в этом. Один из пользователей посоветовал зависимым от порно людям чаще бывать на свежем воздухе — хотя бы по часу в день.