Си Цзиньпин призвал лучше работать над завоеванием сердец народа Тайваня

Си Цзиньпин: КПК должна лучше работать над завоеванием сердец народа Тайваня

Коммунистическая партия Китая (КПК) должна лучше работать над завоеванием сердец народа Тайваня. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи 29 июля 2022 года, впервые опубликованной журналом Центрального коммитета (ЦК) КПК Qiushi.

Китайский лидер подчеркнул, что партия должна развивать и укреплять патриотические движения и выступающие за объединение с КНР силы на Тайване, а также противостоять сепаратистским действиям по обеспечению независимости острова.

Отмечается, что другие части этой речи Си Цзиньпина публиковались агентством «Синьхуа» в 2022 году, но без упоминания Тайваня.

Президентские выборы на Тайване состоялись 13 января. Победил лидер правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, получив свыше 40 процентов голосов избирателей.