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16:55, 16 января 2024Среда обитания

Расчищать снег в Москве отправили иностранных студенток

Студенток из Кубы заметили за чисткой московских улиц от снега

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На расчистку московских улиц от снега отправили студенток из Кубы. Нехватки кадров в коммунальных службах не наблюдается, поспешили рассказать в пресс-службе префектуры Центрального административного округа столицы. Об этом пишет «Подъем».

Штат сотрудников полностью укомплектован, в центре столицы их насчитывается около 17 тысяч. Желающих помочь с уборкой столичных районов при этом тоже немало. По словам властей, иностранные студенты работают на добровольной возмездной основе. Такая практика довольно распространена. Гражданок Кубы в спецодежде и с лопатами заметили на Арбате и в Хамовниках.

Ранее для решения проблемы кадрового голода в Россию было решено привезти тысячи граждан Кении. В какой отрасли они будут работать, пока не уточняется.

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      Виктория Клабукова
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