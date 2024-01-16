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22:07, 16 января 2024Мир

В США высказались о переговорах в Конгрессе по финансированию для Киева

Конгресс и власти США еще не пришли к соглашению по финансированию для Киева

Фото: Sergey Lantyukhov / Global Look Press

Переговоры между республиканцами в Конгрессе и администрацией американского президента Джо Байдена по усилению безопасности южной границы и выделению дополнительного финансирования для Украины пока не принесли результатов, рассказал источник, знакомый с ситуацией. Об этом пишет РИА Новости.

Он ответил на вопрос, завершились ли переговоры сторон по этому вопросу. «Насколько мне известно, не было принято никакого решения», — высказался источник.

Ранее спикер Палаты представителей США, республиканец от Луизианы Майк Джонсон отметил, что контроль за южной границей США сейчас намного важнее Киева для республиканцев, а национальная безопасность «начинается на наших границах». По мнению Джонсона, нынешняя администрация Белого дома не сделала ничего вразумительного для контроля над границей с Мексикой, в то время как запрашивает миллиарды долларов на помощь Украине.

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      Марина Совина
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