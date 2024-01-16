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12:16, 16 января 2024Силовые структуры

Студенты РАНХиГС устроили массовую драку

В Москве студенты РАНХиГС устроили массовую драку около общежития
СюжетМассовые драки в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Москве студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) устроили массовую драку. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, инцидент произошел днем 15 января около общежития на Волгоградском проспекте. Участник драки рассказал, что к студентам подошел неизвестный и грубо попросил сигарету. Те ответили ему в такой же манере. Тогда и произошла стычка двух компаний.

Всего в драке участвовало более десяти студентов РАНХиГС. Двое получили ножевые ранения и попали в больницу. Отмечается, что правоохранители уже задержали 11 человек и составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Кроме того, возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее стало известно, что мигранты устроили массовую драку с поножовщиной возле здания склада одного из маркетплейсов в Петербурге.

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      Екатерина Кашурникова
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