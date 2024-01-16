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16:38, 16 января 2024Наука и техника

Обнаружена бросающая вызов представлениям о Вселенной космологическая структура

В Университете Центрального Ланкашира обнаружили Большое небесное кольцо

Изображение: Stellarium

Астрономы Университета Центрального Ланкашира обнаружили Большое небесное кольцо — крупномасштабную космологическую структуру, которая находится на расстоянии 9,2 миллиарда световых лет от Земли и бросает вызов современным представлениям о Вселенной. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Диаметр структуры составляет около 1,3 миллиарда световых лет, а окружность — около 4 миллиардов световых лет. Ее происхождение нельзя объяснить барионными акустическими колебаниями (БАО), которые представляли собой колебания плотности вещества в ранней Вселенной, а сейчас выглядят как гигантские полые пузыри. Большое кольцо слишком велико для БАО и не имеет сферической формы.

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По мнению исследователей, существование структуры может потребовать объяснений, выходящих за рамки стандартной космологии, в том числе конформная циклическая космология, предложенная Роджером Пенроузом, или даже космические струны. Согласно первой гипотезе, Вселенная проходит через бесконечные циклы, в которых бесконечное расширение пространства порождает новый Большой взрыв. Во втором случае космические струны представляют собой нитевидные топологические дефекты пространства-времени, которые могли бы сыграть ключевую роль в возникновении крупномасштабных структур.

Согласно текущим представлениям космологов, текущий теоретический предел размера крупномасштабных структур составляет 1,2 миллиарда световых лет. Таким образом, Большое небесное кольцо, а также другая структура — Гигантская Дуга, выглядящая как серп из галактик, которая в три раза больше предела. Она находится на таком же расстоянии, что и Большое небесное кольцо, и в той же области неба. Угловое расстояние между обеими структурами составляет 12 градусов.

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      Александр Еникеев
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