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21:48, 16 января 2024Экономика

Путин раскрыл выделенную на развитие новых регионов сумму

Путин: власти направили в новые регионы более одного триллиона рублей
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал, какую сумму власти направили в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Его слова приводит ТАСС.

На встрече с главами муниципальных образований регионов Путин раскрыл сумму, выделенную на развитие новых субъектов. По его словам, она составила более одного триллиона рублей — один триллион 77 миллиардов. «Это большие деньги», — подчеркнул Путин.

Российский президент подтвердил слова главы города Алчевска в ЛНР Альберта Апшева о том, что новые регионы активно работают. Путин отметил, что промышленные предприятия начинают работать, и «это здорово».

Ранее Путин сообщил, что налоговые поступления в федеральный бюджет от новых регионов составили 170 миллиардов рублей. По мнению главы государства, их экономика уже восстанавливается, однако «многое еще предстоит сделать».

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      Марина Совина
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