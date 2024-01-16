В российском городе парковки для инвалидов завалили снегом

В Тюмени парковки для инвалидов засыпали снегом

В Тюмени парковочные места для инвалидов оказались завалены снегом и кусками льда. Горы снега появились и возле общественной организации для многодетных, пишет издание «Подъем» со ссылкой на местных жителей.

В мэрии такое складирование снега считают недопустимым и предполагают, что в этом виновна управляющая компания (УК). К месту нарушения выехал инженер квартальной инспекции. Сгребать снег разрешается лишь в специально отведенные места. Места для инвалидов к ним не относятся. Так или иначе, вывезти счищенный снег необходимо не позднее, чем через две недели. Этот срок тоже вышел, отметили в администрации.

По словам горожан, во многих дворах Тюмени накапливаются кучи снега. При наличии других участков коммунальщики засыпают снегом именно парковки для инвалидов.

Ранее жители другого российского города, Воронежа, нанесли на уличные сугробы фамилию мэра. Градоначальник пообещал убрать из города кучи снега.