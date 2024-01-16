Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:29, 16 января 2024Силовые структуры

Ударивший полицейского канцелярским ножом россиянин получил срок

В Ростове-на-Дону осудили жителя, ударившего полицейского канцелярским ножом

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону суд приговорил к четырем годам и четырем месяцам колонии строгого режима 40-летнего местного жителя, который применил насилие к полицейскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что в июне 2022 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок и получил от полицейского замечание. В ответ мужчина нанес правоохранителю удар канцелярским ножом и попал ему в бронежилет.

После этого фигурант скрылся и был объявлен в розыск. Мужчину поймали в марте 2023 года на территории Кубани.

Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Ярославле осудят водителя, переехавшего и избившего полицейских.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин предрек удар по украинской государственности

      Российская порноактриса возглавила рейтинг Pornhub

      Россиянин расправился с пожилой родственницей после ссоры на кухне

      Названа новая дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

      В Индии назвали две проблемы с поставками российской нефти

      Пьяный россиянин сломал ребра знакомому и расправился с его женой

      Самбурская показала фигуру в ванной

      Пассажиры самолета провели полет в чужой моче и нашли мокрые трусы под креслом

      В Польше задержали работающую на белорусские спецслужбы порномодель

      Йеменские хуситы нанесли удар по греческому сухогрузу Zografia

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости