Ударивший полицейского канцелярским ножом россиянин получил срок

В Ростове-на-Дону осудили жителя, ударившего полицейского канцелярским ножом

В Ростове-на-Дону суд приговорил к четырем годам и четырем месяцам колонии строгого режима 40-летнего местного жителя, который применил насилие к полицейскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что в июне 2022 года фигурант в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок и получил от полицейского замечание. В ответ мужчина нанес правоохранителю удар канцелярским ножом и попал ему в бронежилет.

После этого фигурант скрылся и был объявлен в розыск. Мужчину поймали в марте 2023 года на территории Кубани.

Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Ярославле осудят водителя, переехавшего и избившего полицейских.