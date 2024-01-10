Пьяный россиянин наехал на машине на полицейского и избил его коллегу

В Ярославле осудят водителя, переехавшего и избившего полицейских

В Ярославле суд рассмотрит дело местного жителя, напавшего на сотрудников полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 2023 года пьяный мужчина ехал за рулем авто без регистрационных знаков. Водитель нарушал правила дорожного движения, поэтому по вызову приехал наряд патрульно-постовой службы. Однако во время задержания фигурант наехал на машине на правоохранителя, а затем избил руками и ногами его коллегу.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти») и части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти») УК РФ.

Отмечается, что ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручал руководству управления представить доклад о ходе расследования уголовного дела.