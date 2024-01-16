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13:45, 16 января 2024Бывший СССР

Украинские власти заявили об эвакуации населенных пунктов под Купянском

Глава Харьковской ОВА Синегубов заявил об эвакуации двух общин под Купянском

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украинские власти проведут обязательную эвакуацию в двух общинах Купянского района. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Учитывая [небезопасную] ситуацию, вводим обязательную эвакуацию населения из Кондрашовской и Куриловской общин», — говорится в публикации.

Он уточнил, что в этих населенных пунктах живет более трех тысяч человек, 279 из которых — дети. Украинские власти призвали к эвакуации семьи с детьми, которые находятся в 26 селах общин. По его словам, эвакуированных обеспечат жильем.

Ранее сообщалось, что украинские власти принудительно эвакуировали с подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики более 100 тысяч человек с августа 2022 года. Согласно заявлению Министерства по вопросам реинтеграции страны, жителей перемещали в Житомирскую область. Людей размещали в бесплатных убежищах, добавил в ведомстве.

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      Кристина Есикова
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