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20:32, 28 декабря 2023Бывший СССР

Киев принудительно эвакуировал 100 тысяч человек из подконтрольной части ДНР

Украина принудительно эвакуировала 100 тысяч человек из подконтрольной части ДНР

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинские власти принудительно эвакуировали из подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР) более 100 тысяч человек с августа прошлого года. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции страны в Telegram.

«В рамках обязательной эвакуации (…) в безопасные регионы Украины переместились более 100 тысяч граждан», — заявили в ведомстве. Уточняется, что среди эвакуированных — более 13,2 тысячи детей и более 4,8 тысячи маломобильных.

Как отметили в министерстве, жителей эвакуируют в Житомирскую область. Людей размещают в бесплатных убежищах, следует из заявления ведомства.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что в Купянском районе идут тяжелые бои. По его словам, в случае обострения ситуации может быть объявлена эвакуация мирных жителей. При этом перемещать людей будут не только из населенных пунктов за рекой Оскол, но и с ее левого берега, добавил он.

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      Кристина Есикова
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