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14:38, 16 января 2024Бывший СССР

Украинский военный предложил использовать психоделики для подготовки бойцов

Медик ВСУ Холодило предложил использовать кетамин для улучшения состояния бойцов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) стоит использовать психоделики для улучшения боевых качеств солдат. С таким предложением украинский военный психолог, медик Игорь Холодило выступил в интервью изданию The Economist.

Холодило рассказал о своем опыте лечения нарушений речи после ранения на фронте с помощью кетамина — психоактивного вещества, используемого на Украине с 2017 года в качестве средства для лечения психических заболеваний. По его словам, шесть сеансов такой терапии позволили ему почти избавиться от заикания и вернуть свое состояние в норму.

Специалист допустил, что использование подобных психотропных средств военными на передовой может предотвратить развитие у них депрессии, а также лучше подготовить их к возможности смерти в бою, мысль о которой парализует некоторых бойцов и мешает им эффективно выполнять задачи.

Ранее сообщалось, что на Украине намерены легализовать медицинскую марихуану, чтобы помочь солдатам лучше справляться с последствиями участия в боевых действиях, в частности с посттравматическим стрессовым расстройством.

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