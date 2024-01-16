Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:41, 16 января 2024Культура

В Большом театре декорация придавила оператора

Mash: в Большом театре декорация придавила рабочего сцены

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Рабочего сцены в Большом театре придавило декорацией оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что декорацию на оператора сцены по имени Дмитрий Б. уронил его коллега — мастер сцены. По данным канала, по факту случившегося проводится внутренняя проверка.

Mash также сообщает, что в результате инцидента пострадавший был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Однако позже пресс-служба театра опровергла эту информацию в беседе с РБК. «Мы не подтверждаем данную информацию. Все службы и сотрудники Большого театра работают в штатном режиме», — заявили представители театра.

Ранее сообщалось, что в Большом театре отказались увеличить число показов «Щелкунчика».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский попросил собрать мирный саммит по Украине. На его идею отреагировал Илон Маск

      В «Тинькофф банке» назвали сроки перерегистрации головной структуры в Россию

      Лолита пошутила о заработке на OnlyFans после отмены концертов

      В Большом театре декорация придавила оператора

      Расследование дела об убийстве жены экс-министром экономики Казахстана завершено

      Украинский военный предложил использовать психоделики для подготовки бойцов

      Власти обеспокоились ухудшением конкуренции из-за комиссий для застройщиков

      В Германии назвали Украине необходимые условия для достижения мира с Россией

      Освободившийся из российской колонии вор в законе Турикела улетел в Египет

      10-летняя девочка поймала огромную рыбу во время зимней рыбалки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости