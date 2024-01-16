В Большом театре декорация придавила оператора

Mash: в Большом театре декорация придавила рабочего сцены

Рабочего сцены в Большом театре придавило декорацией оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что декорацию на оператора сцены по имени Дмитрий Б. уронил его коллега — мастер сцены. По данным канала, по факту случившегося проводится внутренняя проверка.

Mash также сообщает, что в результате инцидента пострадавший был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Однако позже пресс-служба театра опровергла эту информацию в беседе с РБК. «Мы не подтверждаем данную информацию. Все службы и сотрудники Большого театра работают в штатном режиме», — заявили представители театра.

Ранее сообщалось, что в Большом театре отказались увеличить число показов «Щелкунчика».

