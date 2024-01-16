В Германии назвали Украине необходимые условия для достижения мира с Россией

Политик Вагенкнехт: для мира Украина должна отказаться от территорий и НАТО

Для достижения мира с Россией Украина должна отказаться от территорий и вступления в НАТО. Необходимые для Киева условия назвала немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью телеканалу Tagesschau.

«Во-первых, это отказ от перспективы вступления в НАТО, во-вторых, вероятны территориальные уступки», — сказала она. По ее словам, Украина и Запад сейчас находятся в худшей позиции на переговорах, чем два года назад.

Вагенкнехт подчеркнула, что тезис о необходимости поставить оружие для улучшения переговорной позиции Украины не подтвердился, а наоборот, ухудшил ситуацию.

Ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт» представила проект программы перед европейскими выборами. В нем оппозиция призывает к прекращению огня на Украине и запуску процесса мирных переговоров. Партия также намерена прекратить поставки оружия на Украину, чтобы подтолкнуть Россию к началу переговорного процесса с киевской стороной.