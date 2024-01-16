Немецкая оппозиция заявила о намерении прекратить поставки оружия на Украину

Welt: в ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт» хочет прекратить поставки оружия на Украину

Новая немецкая оппозиционная партия «Союз Сары Вагенкнехт» намерена прекратить поставки оружия на Украину, чтобы подтолкнуть Россию к началу переговорного процесса с киевской стороной. Об этом сообщает Die Welt.

Как отмечает издание, «Союз Сары Вагенкнехт» представил проект своей 26-страничной программы европейских выборов. В нем оппозиция призывает к прекращению огня на Украине и запуску процесса мирных переговоров. «Чтобы побудить Россию начать переговоры, в этом случае следует предложить немедленное прекращение всего экспорта вооружений на Украину», — заявила партия.

Партия настаивает, что дальнейшая поддержка Киева и выплаты из так называемого Украинского фонда Европейского союза «должны быть привязаны к предварительному условию готовности к мирным переговорам», поскольку оппозиция хочет построить «новый европейский мирный порядок, который в долгосрочной перспективе должен включать и Россию».

В программе «Союз Сары Вагенкнехт» также отвергает начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз и подчеркивает необходимость снятия антироссийских санкций и возобновления поставок нефти и газа из России. «Конфликт на Украине — это кровавая прокси-война между НАТО и Россией», — говорится в программе.

Ранее «Союз Сары Вагенкнехт» заявил о желании добиться начала переговоров между Россией и Украиной. Лидер партии и депутат бундестага Сара Вагенкнехт также выступила против дальнейшей военной поддержки Киева.