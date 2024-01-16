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17:49, 16 января 2024Бывший СССР

В Кировоградской области Украины сообщили о взрыве

«Общественное»: в Кропивницком Кировоградской области Украины произошел взрыв

Фото: Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

В городе Кропивницкий Кировоградской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Кропивницком слышен звук взрыва», — говорится в сообщении издания.

Во время взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в соответствии с данными онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Официальной информации о взрыве опубликовано не было.

Ранее стало известно, что взрывы произошли в подконтрольном киевским властям Херсоне. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

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      Александр Курбатов
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