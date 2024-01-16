В Кировоградской области Украины сообщили о взрыве
«Общественное»: в Кропивницком Кировоградской области Украины произошел взрыв
В городе Кропивницкий Кировоградской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
«В Кропивницком слышен звук взрыва», — говорится в сообщении издания.
Во время взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в соответствии с данными онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Официальной информации о взрыве опубликовано не было.
Ранее стало известно, что взрывы произошли в подконтрольном киевским властям Херсоне. В регионе также была объявлена воздушная тревога.