Стало известно о взрывах в Херсоне
В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывыСюжетВзрывы в Киеве:
В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Сообщают о новых взрывах в Херсоне», — пишет украинское издание. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Херсонской области звучит воздушная тревога.
Ранее стало известно, что в результате ракетного удара по Сумской области поврежден объект инфраструктуры в городе Шостка. Отмечается, что вследствие этого без отопления остались 12 тысяч квартир местных жителей.
13 января стало известно, что в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.
В начале 2024 года на одном из предприятий в городе Днепропетровске на Украине произошел пожар после взрывов.