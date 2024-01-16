Стало известно о взрывах в Херсоне

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о новых взрывах в Херсоне», — пишет украинское издание. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Херсонской области звучит воздушная тревога.

Ранее стало известно, что в результате ракетного удара по Сумской области поврежден объект инфраструктуры в городе Шостка. Отмечается, что вследствие этого без отопления остались 12 тысяч квартир местных жителей.

13 января стало известно, что в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

В начале 2024 года на одном из предприятий в городе Днепропетровске на Украине произошел пожар после взрывов.