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10:08, 16 января 2024Мир

В Минобороны Польши высказались о «секретном плане» войны НАТО и России

Глава Минобороны Польши: НАТО надо готовиться к любым сценариям в отношении РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Странам НАТО надо готовиться к любым сценариям в отношении России из-за усиления российского наступления на Украине. Так о германском «секретном плане» войны НАТО и России высказался министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает ТАСС.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию», — констатировал он.

Глава Минобороны заверил, что Польша продолжит усилия по модернизации армии страны. Он также отметил, что новое правительство Дональда Туска уже подписало ряд оружейных контрактов, а бюджет оборонного министерства в новом году вырастет на 20 процентов и составит 119 миллиарда злотых (29,5 миллиарда долларов).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость о разработке Минобороны ФРГ сценария возможной войны с Россией. По его словам, Германии стоит беспокоиться о непосредственной вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за гипотетического конфликта в Прибалтике.

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      Дарья Балацкая
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