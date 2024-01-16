В Минобороны Польши высказались о «секретном плане» войны НАТО и России

Глава Минобороны Польши: НАТО надо готовиться к любым сценариям в отношении РФ

Странам НАТО надо готовиться к любым сценариям в отношении России из-за усиления российского наступления на Украине. Так о германском «секретном плане» войны НАТО и России высказался министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает ТАСС.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию», — констатировал он.

Глава Минобороны заверил, что Польша продолжит усилия по модернизации армии страны. Он также отметил, что новое правительство Дональда Туска уже подписало ряд оружейных контрактов, а бюджет оборонного министерства в новом году вырастет на 20 процентов и составит 119 миллиарда злотых (29,5 миллиарда долларов).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал новость о разработке Минобороны ФРГ сценария возможной войны с Россией. По его словам, Германии стоит беспокоиться о непосредственной вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за гипотетического конфликта в Прибалтике.