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17:03, 15 января 2024Мир

Песков ответил на слова немецких военных о возможном конфликте с Россией

Песков: Германии стоит беспокоиться из-за вовлеченности в конфликт на Украине

Фото: Vladimir Pirogov / Reuters

Германии стоит беспокоиться о непосредственной вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за гипотетического конфликта в Прибалтике. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу Shot ответил на сообщения о разработке немецкими военными сценариев возможной войны с Россией в Прибалтике.

Пресс-секретарь президента России призвал Минобороны ФРГ беспокоиться о прямой вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за публикации Bild о якобы секретном плане атаки России на НАТО. «Это должно быть предметом их обеспокоенности», — сказал он.

Вечером 14 января издание Bild заявило о разработке немецкими военными сценариев возможного конфликта с Россией со ссылкой на секретный документ бундесвера. Согласно сценарию немецкого Минобороны, открытое военное противостояние между Россией и НАТО может начаться летом 2025 года, причем предполагается, что наиболее вероятным местом столкновения станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

В свою очередь Министерство обороны Германии отказалось подтвердить информацию Bild о сценариях конфликта в Прибалтике, но заявило, что рассматривает угрозы военного конфликта со стороны России.

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      Юрий Леонов
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