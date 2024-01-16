Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 16 января 2024Россия

В Москве нашли мертвой бывшего председателя российского Красного Креста

Mash: экс-главу российского Красного креста Лукутцову нашли мертвой в Москве

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Бывшего председателя Российского Красного Креста Раису Лукутцову нашли мертвой в квартире в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, в последнее время 74-летняя женщина тяжело болела. У экс-главы была четвертая стадия рака, утверждает Mash.

Лукутцова занимала должность в Красном кресте с 2006 по 2021 год. В 2022-м она получила четыре года условно по статье «Мошенничество» за попытку незаконной продажи санатория.

В декабре сообщалось, что глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин попал в крупное ДТП в Караидельском районе республики. Чиновник тогда получил перелом ключицы, а также закрытую черепно-мозговую травму.

В момент аварии Рахматуллин возвращался в Уфу из рабочей поездки. Врачи позже назвали его состояние удовлетворительным.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ устроили массированную атаку дронов на Воронеж. Целью мог быть военный аэродром

      Мигрант напал на вступившегося за россиянку после ДТП спасателя и попал на видео

      В Латвии под угрозой депортации оказались почти 800 российских пенсионеров

      Володин заявил о предотвращенной благодаря СВО третьей мировой войне

      Медведева рассказала об отношении к алкоголю

      Названы политические последствия принятия закона о мобилизации на Украине

      На Украине предупредили о возможном дефиците электроэнергии

      Волочкова решила обратиться в полицию из-за видео со стянутыми штанами

      В российской школе класс затопило кипятком

      В Кремле ответили на вопрос о состоянии здоровья Набиуллиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости