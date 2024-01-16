В Москве нашли мертвой бывшего председателя российского Красного Креста
Бывшего председателя Российского Красного Креста Раису Лукутцову нашли мертвой в квартире в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По сведениям издания, в последнее время 74-летняя женщина тяжело болела. У экс-главы была четвертая стадия рака, утверждает Mash.
Лукутцова занимала должность в Красном кресте с 2006 по 2021 год. В 2022-м она получила четыре года условно по статье «Мошенничество» за попытку незаконной продажи санатория.
В декабре сообщалось, что глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин попал в крупное ДТП в Караидельском районе республики. Чиновник тогда получил перелом ключицы, а также закрытую черепно-мозговую травму.
В момент аварии Рахматуллин возвращался в Уфу из рабочей поездки. Врачи позже назвали его состояние удовлетворительным.