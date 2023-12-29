Стало известно состояние российского министра после крупного ДТП

Глава Минздрава Башкирии Рахматуллин сломал в ДТП ключицу и травмировал голову

Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин, попавший в крупное ДТП в Караидельском районе республики, получил перелом ключицы, а также закрытую черепно-мозговую травму. Его состояние стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

По информации издания, в момент аварии Рахматуллин возвращался в Уфу из рабочей поездки. Министра вместе с помощниками доставили в больницу.

В пресс-службе Минздрава Башкирии изданию «Подъем» сообщили, что чиновник находится в сознании. «Там не реанимация, не угрожаемое состояние. Не критично», — заявил представитель ведомства.

О крупной аварии на трассе Бирск — Тастуба — Сатка стало известно 29 декабря. В результате ДТП пострадали чиновник, его помощник и водитель. Еще двух человек спасти не удалось. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее замглавы МЧС Анатолий Супруновский попал в аварию в центре Москвы. Как выяснилось, водитель замминистра выехал на встречную полосу, где задел зеркало другого автомобиля. После этого виновник аварии покинул место ДТП, чтобы отвезти начальника на работу.