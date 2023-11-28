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16:08, 28 ноября 2023Россия

Замминистра МЧС попал в ДТП в центре Москвы

Машина с замглавы МЧС Супруновским попала в ДТП в центре Москвы

Фото: Sergey Petrov / NEWS.ru / TACC / Globallookpress.com

Заместитель главы МЧС Анатолий Супруновский попал в аварию в центре Москвы. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным портала, ДТП случилось возле Белого дома — водитель Супруновского выехал на встречную полосу, где задел зеркало другого автомобиля. После этого виновник аварии покинул место ДТП, чтобы отвезти начальника на работу, и лишь после этого вернулся для оформления аварии.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили лишь незначительные повреждения.

Ранее стало известно о другом громком ДТП — бывший заместитель министра юстиции и экс-судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев стал виновником крупной аварии под Владикавказом.

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      Марк Леонов
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