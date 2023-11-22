Экс-замминистра юстиции стал виновником крупного ДТП под Владикавказом

«112»: экс-замминистра юстиции Юрий Кокоев стал виновником крупного ДТП

Бывший заместитель министра юстиции и экс-судья Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев стал виновником крупного ДТП под Владикавказом. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Как сообщил канал, Кокоев ехал на «Мерседесе» и пытался обогнать лошадь, однако зацепил повозку и вылетел на встречную полосу, врезавшись в «Ладу». В этой машине ехали четыре человека, все они скончались.

Экс-судью доставили в республиканскую больницу, а после осмотра отпустили домой.

Отмечается, что авария произошла в светлое время суток, двухполосная дорога была в хорошем состоянии.

Ранее заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Борисов превысил скорость на Infinity и протаранил ехавшую впереди него Daewoo Nexia.

Также сообщалось о главе Бичурского района в Бурятии, которого заподозрили в пьяной езде. Он заявил об отравлении чаем.